(UOL/FOLHAPRESS) - Três governadores aprovaram aumentos de mais de 100% sobre os próprios salários desde 2022, mostram dados das Assembleias Legislativas estaduais e portais de transparência.



Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, aprovou neste mês aumento de 107%. O rendimento mensal dele vai passar de R$ 15.915 para R$ 33.006,39 a partir de junho. Em nota, o governo maranhense disse que Brandão recebia o menor salário entre os governadores de todo o Brasil e que não tinha reajuste desde 2014.







Antes dele, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aprovou aumento de 278% em maio passado, e o caso foi parar na Justiça. Em dezembro passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou um pedido para reverter o acréscimo. O subsídio mensal de Zema passou de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil.





Já o governo de Pernambuco, comandado por Raquel Lyra (PSDB), também sancionou aumento de 129%. Em dezembro de 2022, a Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco) aprovou que o salário do governador passasse de R$ 9,6 mil para R$ 22 mil. No entanto, este não é o valor que Lyra recebe. A governadora escolheu continuar a receber R$ 42.145 mensais como procuradora do estado, cargo que ocupava antes de entrar para a política.



Lyra tem o maior salário entre os governadores brasileiros e também é quem recebe melhor na comparação com a renda média do estado. O salário dela é quase 38 vezes maior do que a renda per capita média do pernambucano em 2023, de R$ 1.113, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Para o cientista político André César, não há justificativa para reajustes tão altos. "O seu vencimento tem que ser de acordo com a realidade local", disse. "A inflação é muito menor que esses índices de reajuste, e o homem público tem que ser um exemplo para a sociedade. Nesses casos, é realmente tudo menos exemplar", afirma.



QUANTO GANHAM OS GOVERNADORES DE CADA ESTADO?



Pernambuco - Raquel Lyra (PSDB) - R$ 42.145,88

Sergipe - Fábio Mitidieri (PSD) - R$ 41.650,92

Acre - Gladson Cameli (PP) - R$ 40.137,69

Minas Gerais - Romeu Zema (Novo) - R$ 39.717,69

Mato Grosso do Sul - Eduardo Riedel (PSDB) - R$ 35.462,27

Rondônia - Marcos Rocha (União) - R$ 35.462,22

Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSDB) - R$ 35.462,22

Bahia - Jerônimo Rodrigues (PT) - R$ 35.462,22

Pará - Helder Barbalho (MDB) - R$ 35.363,55

São Paulo - Tarcisio de Freitas (Republicanos) - R$ 34.572,89

Roraima - Antonio Denarium (PP) - R$ 34.299,00

Amazonas - Wilson Lima (União) - R$ 34.070,00

Piauí - Rafael Fonteles (PT) - R$ 33.806,39

Paraná - Ratinho Junior (PSD) - R$ 33.763,00

Maranhão - Carlos Brandão (PSB) - R$ 33.006,39

Amapá - Clecio Luis (Solidariedade) - R$ 33.000,00

Paraíba - João Azevedo (PSB) - R$ 32.434,82

Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB) - R$ 30.971,84

Mato Grosso - Mauro Mendes (União) - R$ 30.862,79

Distrito Federal (Brasília) - Ibaneis Rocha (MDB) - R$ 29.951,94

Alagoas - Paulo Dantas (MDB) - R$ 29.365,63

Goiás - Ronaldo Caiado (União) - R$ 29.234,38

Tocantins - Wanderlei Barbosa (Republicanos) - R$ 28.070,00

