A PEC permite que terrenos de marinha – áreas à beira de mar, rios e lagos pertencentes à União – possam ser transferidos a estados, municípios ou proprietários privados sob determinadas condições.





No vídeo, Flávio diz que acredita que a proposta pode gerar empregos, reduzir custos de investimentos e proporcionar estabilidade aos ocupantes desses imóveis. Ele refuta a ideia de que a PEC seja uma “privatização” de praias, afirmando ser uma "narrativa do governo" preocupada em perder arrecadação.

“Não caiam nessa fake news de que essa PEC trata sobre privatização de praias”, declarou.

Atualmente, a legislação permite o uso dessas terras mediante pagamento de foro, taxa de ocupação e IPTU. A PEC, se aprovada, permitirá que essas áreas fiquem sob domínio de pessoas físicas ou jurídicas (mediante pagamento) ou de estados e municípios (gratuitamente).

Neymar x Piovani

Neymar, acusado por Luana Piovani e outros artistas de apoiar a PEC, anunciou no dia 18 de maio uma parceria entre sua empresa NR Sports e a DUE Incorporadora para o projeto Rota Due Caribe Brasileiro, que planeja construir 28 empreendimentos em um trecho de 100 km entre Pernambuco e Alagoas.

O projeto gerou críticas de ambientalistas e foi citado no plenário da Câmara dos Deputados pelo deputado Tulio Gadêlha (Rede-PE) como exemplo de apoio à PEC. A empresa de Neymar negou que o projeto descumpra regulamentos ambientais.

O tema ganhou grande repercussão nas redes sociais, com “Neymar” sendo o tópico mais discutido no Brasil no X (antigo Twitter) nessa sexta-feira (31/5).