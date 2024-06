O vereador e presidente da Câmara Municipal de Itajá (RN), José Valderi de Melo (PP), afirmou em uma conversa que ganha um salário de R$ 10 mil "com roubo, com tudo". A declaração do parlamentar foi gravada e publicada nas redes sociais. No vídeo, o vereador também afirma empregar as pessoas em troca de apoio de suas famílias.

Nas imagens, gravadas na última sexta-feira (31/5), o político está conversando em um bar com um homem não identificado. Na ocasião, o cidadão fazia perguntas sobre as atribuições do vereador. Em sua fala, Valderi afirma que administra cerca de R$ 130 mil em emendas, por mês, totalizando pouco mais que R$ 1 milhão por ano, que ele insinua usar para empregar pessoas em troca de apoio.

"Eu 'botei' 15 empregados. (...) Já tinha 10 aí eu 'botei' mais 15. Eu tenho apoio pra vereador da família todinha", afirmou ao ser questionado se ele tinha direito de ganhar algo empregando as pessoas.

Já ao ser questionado se recebia alguma coisa com essas emendas, ele afirma que o salário atual dele é de R$ 10 mil. "Você não ganha nada com isso não? Com essa verba todo mês?", questionou o homem no bar. "Eu, hoje, tenho um salário de 10 mil conto, com roubo, com tudo (sic)", respondeu o presidente da Câmara de Itajá.

Em nota, o parlamentar afirmou que o vídeo foi tirado de contexto. "O referido vídeo foi gravado em um ambiente de lazer, onde prevalecia um clima de descontração. As declarações feitas no vídeo foram proferidas em tom de ironia e deboche, não representando de forma alguma a verdade, nossas opiniões ou posturas oficiais", informou.

De acordo com apuração do portal UOL, o salário de José Valderi de Melo é de R$ 6,9 mil. Os demais vereadores recebem R$ 5,8 mil. Itajá, segundo o IBGE, tem pouco mais de 7.200 habitantes e fica a 200 km da capital potiguar, Natal.





O Estado de Minas entrou em contato com a Câmara Municipal de Itajá, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.