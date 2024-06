"Beauty day". O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e sua esposa, a psicóloga Heloisa Bolsonaro, participaram de um "dia da beleza". O casal, que também usa as redes sociais para além da política, realizou tratamentos capilares, corporais e faciais no consultório da dermatologista Dra. Ritha Capelato.

Eduardo passou por procedimentos para melhorar o contorno da mandíbula, reduzir a papada e aprimorar a qualidade da pele. Para tratar a calvície, foi utilizada a técnica Rigena, que envolve a extração de enxertos do próprio couro cabeludo do paciente e a produção de uma solução com células saudáveis, posteriormente injetada na cabeça, conforme explicado pela dermatologista em seu perfil no Instagram.

Em seu perfil na mesma rede social, Eduardo comentou que o tratamento capilar é “mais suave” do que um transplante. Ele mencionou que pretende abordar o assunto novamente, já que muitos de seus seguidores, homens entre 35 e 45 anos, enfrentam o mesmo problema.



Eduardo Bolsonaro postou no Instagram o 'Beauty day' Reprodução/Instagram

Heloisa submeteu-se a procedimentos semelhantes aos do marido no rosto. No abdome, como parte de um tratamento pós-parto, ela aplicou um bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio para melhorar a firmeza da pele. Além disso, realizou tratamentos nos glúteos e nas pernas.