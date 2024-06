O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estimula a polarização política no país. Ao criticar o petista, Caiado afirmou que Lula, ao invés de se preocupar em governar, opta por continuar "esse enfrentamento" político.

“É compreensível, neste momento, essa polarização na política do Brasil. Ao invés do presidente Lula se preocupar em governar, ele se preocupou em continuar esse enfrentamento […] Se eu, como governador, fosse perder tempo atacando outros que me antecederam, eu não chegaria ao resultado que cheguei, como sendo o governo mais bem avaliado no país”, declarou Caiado em entrevista ao programa Os Três Poderes da revista Veja, nessa sexta-feira (31/5).



Eleições 2026

Questionado sobre as eleições de 2026, Caiado afirmou que o União Brasil deve lançar candidatura própria. O governador já havia afirmado que a legenda não iria apoiar Lula na próxima eleição presidencial.

Influência de Bolsonaro

Caiado também foi questionado sobre a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na candidatura de candidatos conservadores.

“Sobre Bolsonaro, o seu apoio, indiscutivelmente, nós temos um eleitorado, o mesmo eleitorado. Este eleitorado não tem como querer rotulá-lo apenas de bolsonarista ou não-bolsonarista. É um eleitorado conservador, que acredita na economia de mercado. É um eleitorado que quer buscar também o equilíbrio, a paz, a governança, a convivência entre os poderes”, afirmou o governador.