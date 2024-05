A proposta de reajuste de 3,62% aos servidores públicos de Minas Gerais foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa (ALMG) nesta quarta-feira (29/5). Apenas o texto principal foi apreciado pelos deputados, já que a base aliada ao governador Romeu Zema (Novo) deixou o plenário, provocando falta de quórum mínimo para votar emendas destacadas que propunham, entre outras medidas, a autorização para que o Executivo ampliasse o percentual da recomposição para 10,67%.

O texto do Projeto de Lei (PL) 2309/2024, de autoria do Governo de Minas, foi aprovado com 54 votos favoráveis e nenhum contrário. Logo após a votação, a base governista deixou o plenário. O líder da situação, João Magalhães (MDB), pediu que o quórum fosse verificado e apenas 33 dos 77 parlamentares responderam à chamada. Com isso, a votação das emendas fica para a semana que vem.

Foram destacadas seis emendas para votação individualizada. Quatro delas foram separadas do texto principal pela bancada de oposição. Uma delas, a emenda 17, diz sobre a autorização ao governador para ceder 10,67% de reajuste. O percentual diz respeito às perdas inflacionárias de 2022 e 2023.