Um homem, de 22 anos, foi alvo de duas tentativas de assassinato em dois meses em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessa terça-feira (4/6), o rapaz e a mãe dele, de 55 anos, foram baleados dentro de casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima abriu o portão de casa para sair com o carro quando um veículo Hyundai I30 de cor cinza se aproximou. Um homem armado saiu do banco do passageiro traseiro e fez diversos disparos contra o filho.

Na dinâmica do crime, a mãe do rapaz, que estava ao lado, também foi atingida. Depois dos disparos, o homem entrou novamente no carro e fugiu. O pai da vítima chegou a perseguir o suspeito, que disparou contra o carro do homem.

Mãe e filho foram socorridos para a UPA Santa Terezinha. Em conversa com a polícia, o irmão do jovem relatou que o rapaz foi alvo de uma outra tentativa de homicídio no dia 23 de março devido a uma guerra entre facções na divisa entre BH e Contagem.

O homem foi baleado na nádega. A mulher foi atingida no peito e no braço esquerdo. Ela foi transferida para o Hospital Odilon Behrens.

No local do crime, a perícia recolheu dez cápsulas deflagradas. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.