Uma mulher morreu ao ser atropelada por um caminhão na Avenida Amazonas, no bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (4/6).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a mulher estava dentro do caminhão com o motorista quando foi jogada para fora do veículo e atropelada. Ela chegou a ser socorrida no Hospital Odilon Behrens, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento.

Depois do acidente, o condutor do caminhão fugiu e foi interceptado pela Polícia Militar na Via Expressa de Contagem, altura do bairro Parque São João. Ainda de acordo com informações iniciais da corporação, o caminhoneiro jogou o veículo contra os militares, que revidaram atirando.

O caminhoneiro foi atingido e morreu no local. A perícia foi acionada. A ocorrência segue em andamento.