Óbito foi constatado ainda no local por médico de uma ambulância do município

Um trabalhador, de 63 anos, morreu depois de ficar preso em uma máquina agrícola nesta terça-feira (4/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura do KM 98 da MG-353.

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta manhã, às 10h35, com a informação de que o idoso estava preso em uma máquina de cortar cana. Os militares removeram a vítima da estrutura. Na sequência, o óbito foi constatado ainda no local por um médico de uma ambulância do município.

O homem trabalhava no corte acompanhado do condutor do trator e um ajudante. Conforme consta no registro da ocorrência, ele teve "membro superior esquerdo amputado até o cotovelo", além de ferimentos no tórax.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e liberou o corpo, que foi conduzido pelo serviço funerário ao Instituto Médico-Legal (IML). A dinâmica do acidente não foi registrada na ocorrência.