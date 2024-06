Empresário mineiro morre em queda de avião em Santa Catarina, febre oropouche em alta e nova proposta de reajuste para servidores é discutida na Assembleia. Esses são alguns destaques desta terça (4) em Minas.

Um avião de pequeno porte, que partiu de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, caiu entre Garuva e Itapoá, em Santa Catarina. A queda matou duas pessoas. Entre elas, o piloto da aeronave, Geraldo Cláudio de Assis Lima, e o empresário mineiro do ramo de construção Antônio Augusto de Castro, natural de Valadares.

O avião desapareceu ontem, quando o piloto perdeu o contato com a torre de comando enquanto sobrevoava a região de Joinville. Mas os destroços só foram encontrados na madrugada de hoje.

Agora um alerta à saúde pública. Em menos de uma semana, 68 novos casos de febre oropouche foram confirmados. Até o momento, o estado tem 72 contaminações diagnosticadas a partir de 427 exames.

Mas outros casos podem se confirmar positivos para a doença, que é transmitida principalmente pelo mosquito borrachudo, muito comum em áreas rurais. Segundo a secretária estadual de Saúde, a febre oropouche vinha sendo diagnosticada como chikungunya em Minas.

E uma outra notícia que repercutiu hoje em Minas é a discussão sobre o reajuste para os servidores. O governador Zema (Novo) apresentou uma nova proposta, com o aumento do percentual para 4,62%. O aumento anterior previa reajuste de 3,62% para todo o funcionalismo.

Com o movimento do Executivo, a discussão sobre aditivos ao texto ficou para o segundo turno da votação do projeto na Assembleia, o que deve ocorrer ainda esta semana.



Após Zema aumentar proposta, veja o reajuste médio para cada cargo

Menos de uma semana após a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovar o Projeto de Lei 2.309/2024, que concedia reajuste salarial de 3,62% ao funcionalismo, o governador Romeu Zema (Novo) elevou a proposta em um ponto percentual, o que daria um aumento geral de 4,62% por mês aos servidores, retroativo a janeiro, independentemente da faixa salarial de cada cargo.



Diante disso, o Núcleo de Dados do EM acessou o Portal da Transparência para mostrar quanto cada cargo do governo receberia de reajuste médio, caso a emenda apresentada pelo governo seja aprovada e sancionada. O maior aumento médio seria para os 57 coronéis, que teriam uma revisão salarial de R$ 1.901,28.

Juiz nega júri popular em caso de morte de menina em ritual de cura

A defesa da família da pequena Maria Fernanda de Carmargo, de 5 anos, morta queimada em ritual de cura para uma suposta tosse persistente, em 24 de março de 2022 em Frutal, no Triângulo Mineiro, divulgou nota à imprensa, elogiando a decisão do juiz Thales Cazonato Corrêa, por ele negar júri popular para o caso após recurso do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que denunciou a mãe, avós maternos e a tia da criança, além de um guia espiritual e o auxiliar dele por homicídio triplamente qualificado.

Vídeo: Bombeiros de Minas ajudam na busca de desaparecidos

Os militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) participaram, nesta terça-feira (4/6), na busca de pessoas que estão desaparecidas devido às enchentes na cidade de Muçum, aproximadamente a 100 km de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Eles operam utilizando técnicas de áreas soterradas e auxílio de binômios, os militares que conduzem os “cães bombeiros”.

Em BH, Silveira anuncia isenção de impostos para projetos de energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta terça-feira (4/6), em Belo Horizonte, incentivos para projetos de minigeração distribuída de energia em todo o país. A revelação aconteceu durante o 39° Congresso Mineiro de Municípios.

A portaria, que deve ser assinada nesta semana, prevê a isenção do Pis/Cofins por até cinco anos para os respectivos projetos. Enquadram-se na minigeração instalações que variam entre 75 KW a 5 MW de potência instalada.

Vídeo mostra peão desmaiado e pisoteado por touro em rodeio em Minas

Um vídeo mostra o momento em que um peão foi pisoteado por um touro e desmaiou logo em seguida em um rodeio realizado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O evento aconteceu no último domingo (2/6), no Parque de Exposição da cidade.



Luan Santana anuncia novo show em Minas após internação

Após passar mal e cancelar uma apresentação que faria no último sábado (1/6), na cidade de Divinópolis, o cantor Luan Santana tem show confirmado na abertura do Pedro Leopoldo Rodeio Show, nesta sexta-feira (7/6).