Após passar mal e cancelar uma apresentação que faria no último sábado (1/6), na cidade de Divinópolis, o cantor Luan Santana tem show confirmado na abertura do Pedro Leopoldo Rodeio Show, nesta sexta-feira (7/6).

Leia: Luan Santana: entenda o mal-estar que fez o cantor cancelar o show em MG

Luan teve um mal-estar durante a última chegada em Minas Gerais e teve que retornar a São Paulo, onde foi atendido e internado no Hospital Albert Einstein. O estado de saúde do artista chegou a preocupar os fãs.

Ainda não se sabe ao certo o motivo da internação. Segundo nota divulgada pela assessoria do sertanejo no domingo, ele recebeu orientação médica de realizar repouso absoluto.

“Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação devido a um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, l° de junho”, diz a nota.

Agenda de shows está mantida

Na segunda (3/6), o cantor atualizou as redes sociais com uma selfie seguida de uma legenda para tranquilizar os seguidores. Luan ainda informou que irá manter a agenda de shows deste final de semana.





“Tô bem galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas! À galera de Divinópolis MG mto obrigado por tanto amor! em breve a gente se encontra de novo! Essa semana #LuanCity continua em Catanduva SP, dia 6 e vai até dia 16 em Ourinhos SP! 10 shows seguidos nesse Junho abençoado! Vamo com Deus”, escreveu o artista.

Procurada pelo Estado de Minas, a assessoria do Pedro Leopoldo Rodeio Show também confirmou a presença do sertanejo durante a abertura do evento nesta sexta-feira.





Luan se apresenta a partir das 22h ao lado de Ana Castela. Os ingressos estão à venda no site www.plrs.com.br e os preços variam de R$ 70, para a pista, a R$ 590, para ter acesso aos camarotes.