Criada em 1995, a banda Foo Fighters tem números impressionantes: ao todo, são 11 álbuns de estúdio e 128 músicas lançadas. E justamente por ser tão impressionante, o baterista americano Greg Barton lançou o desafio de tocar toda a discografia da banda ao vivo, em um take só, em um show com mais de nove horas de duração. A ideia é uma forma de arrecadar dinheiro para o Cancer Research Institute, uma das principais instituições do mundo de pesquisa sobre a doença.



A ideia surgiu por conta da avó do músico, Debra, que enfrenta a doença. A expectativa é arrecadar US$ 5 mil. Até o momento, foram arrecadados US$ 1.925. O show será transmitido pelo YouTube, no canal de Greg Barton, na próxima sexta-feira (7/6). A live também vai prestar homenagem ao antigo baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, que faleceu em 2022.



No total, Barton tocará por nove horas e meia e planeja fazer isso sem parar. Ele vem se preparando há meses, isolando cada faixa de bateria do Foo Fighters com IA para melhorar suas sessões de prática.





"Antes que você diga 'Isso é impossível', fiz uma apresentação de seis horas no mês passado e estou confiante de que posso ir até o fim!", disse ele.

Greg é baterista há mais de 15 anos e tem músicas autorais, com as bandas Swell Daze e Vibin' Psybin and the Sunlight Band. A live, que recebeu o nome de Foo Fighting Cancer, em referência ao nome da banda, está marcada para sexta-feira, às 13h, no horário de Brasília.