Saxofonista norte-americano Ed Calle é um dos destaques do Jazz Fusion Night, no Cine Theatro Brasil Vallourec

Idealizado pelo baterista e compositor peruano radicado na Argentina Brian Anadon, o projeto Jazz Fusion Night reúne músicos de diferentes nacionalidades para tocar um repertório autoral que une o famoso gênero de Nova Orleans a diferentes ritmos em uma noite de celebração à música instrumental.



Depois de passar pela Argentina, o projeto desembarca no Brasil com três datas, sendo a primeira delas esta terça-feira (4/6), em Belo Horizonte, com apresentação no Cine Theatro Brasil Vallourec.



O evento nasceu em 2023, em Buenos Aires, onde atraiu centenas de pessoas com seu objetivo de unir culturas e criar encontros musicais únicos. Fazem parte do espetáculo músicos renomados, como é o caso do vencedor de melhor álbum instrumental no Grammy Latino de 2015, Ed Calle.



Banda internacional

Com um currículo extenso, o saxofonista norte-americano é uma figura proeminente do jazz. Ed já fez participações em mais de 1.700 álbuns, e a lista de artistas com os quais ele já colaborou é extensa, incluindo nomes como Frank Sinatra, Julio Iglesias, Rihanna e Christina Aguilera.



Calle conta que a ideia de criar uma banda internacional de artistas que estão vinculados ao mundo do jazz tem funcionado muito bem. “Nós nos reunimos e nos divertimos muito tocando músicas ótimas. Desde a primeira apresentação, ficamos emocionados com a resposta do público à nossa música”, afirma.



O norte-americano John Peña (baixo), o mexicano Lisandro Pidre (piano), o guatemalteco Julio Alberto (guitarra) e o já citado argentino Brian Anadon completam a formação do grupo que, depois da capital mineira, vai desembarcar no Rio de Janeiro e em São Paulo, nesta quarta (5/6) e quinta, respectivamente.



Paixão no palco

Com início às 20h, a apresentação tem repertório inteiramente composto por músicas criadas por Brian Anadon. “Ele é um excelente compositor, as músicas são incrivelmente enérgicas, empolgantes e interessantes”, elogia Ed Calle. “Acho que as pessoas no Brasil vão adorar. A música por aí é muito sofisticada, e a nossa também é. Vamos tocar com muito ritmo, muita paixão e improvisação”, garante o instrumentista.



Como de costume, os músicos se dizem empolgados com a oportunidade de se apresentarem no Brasil. “Estamos muito felizes por estar aqui em um país tão musical. Para nós, é muito emocionante apresentar nossa música para novos públicos e compartilhar o amor pela música com o povo maravilhoso do Brasil. Estamos muito animados e honrados por estar aqui e também ansiosos para conhecer o público depois do show”, afirma Ed.

JAZZ FUSION NIGHT

Nesta terça-feira (4/6), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro). Ingressos à venda no Eventim a R$ 90 (inteira); R$ 45 (meia)

e R$ 50 (promocional)