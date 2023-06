Foo Fighters lança novo álbum, com homenagem ao baterista Taylor Hawkins

677

“Onde está você agora? Quem vai me ajudar?”. As perguntas feitas no refrão de ‘Show me how’ refletem o espírito sombrio e introspectivo do novo álbum do Foo Fighters. ‘But here we are’ foi lançado na noite dessa quinta-feira (1/6) e emocionou fãs do mundo inteiro ao contar como foi o processo de luto da banda norte-americana de rock após a morte do baterista Taylor Hawkins, que faleceu em 2022, em decorrência de um ataque cardíaco.

Com dez músicas e 48 minutos de duração, o álbum já contava com dois singles, ‘Rescued’ e ‘Under you’, divulgados antes do lançamento. ‘Show me how’ é o terceiro single e conta com a participação de Violet Grohl, filha do vocalista Dave Grohl. A última prévia lançada foi ‘ The teacher ’, música mais longa da banda, com de dez minutos e cinco segundos de duração.

Emocionados com as músicas, que misturam rock progressivo e uma reflexão sobre o luto, os fãs não pouparam elogios à obra. No Brasil, o nome da banda ficou entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira. Veja algumas reações:

De modo geral, o álbum mostra como o grupo encontrou na música a força para reconstruir as relações e se fortalecerem. Nas dez músicas estão escancaradas as perdas de Dave Grohl, como a do amigo de Nirvana Kurt Cobain, de Taylor Hawkins, também de forma inesperada, e de sua mãe, Virgina Grohl, apenas quatro meses depois da morte do baterista. As letras potentes possuem desabafos e uma visão poética sobre o luto, e as músicas contam com refrões fortes.

Eleito por alguns fãs como o melhor álbum da história do Foo Fighters, ‘But here we are’ terá uma estratégia diferente de divulgação, já que Grohl não fará entrevistas sobre o tema, deixando as músicas falarem por si. Até mesmo a capa, toda em branco, pode ser entendida como uma forma de deixar o protagonismo para as faixas.

Outro destaque é que, além de vocalista, Dave assumiu a bateria, em um retorno ao instrumento. A ideia já era esperada pelos fãs, que viram na escolha uma homenagem digna a Hawkins.