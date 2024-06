Após levar, pela primeira vez em sua carreira, dois Grammys, em fevereiro de 2024, a cantora Miley Cyrus se queixou da demora no reconhecimento. A artista, dona do single “Flowers”, reclamou que essa foi a "primeira vez que foi levada a sério" na cerimônia de premiação.





"Sem sombra, mas eu faço isso há 20 anos, e esta é a primeira vez que sou levada a sério no Grammy? Eu tive dificuldade em descobrir qual é a medida lá, porque se queremos falar de estatísticas e números, então onde diabos eu estava? E se você quer falar, tipo, impacto na cultura, então onde diabos eu estava? Não se trata de arrogância. Estou orgulhosa de mim mesma”, declarou em entrevista à W Magazine.





Além dos prêmios de Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de Pop, Miley também foi indicada nas categorias Melhor Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop, com “Endless Summer Vacation”, e Melhor Música do Ano com “Flowers, e Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop, com a faixa "Thousand Miles", parceria com Brandi Carlile. Ao longo da carreira, a cantora lançou oito álbuns de estúdios. Mas, antes de “Endless Summer Vacation”, ela só havia sido indicada duas vezes ao Grammy: em 2015 para álbum vocal pop por "Bangerz" e em 2022 como parte do álbum "Montero" de Lil Nas X.





Durante a premiação deste ano, Miley subiu ao palco para cantar "Flowers", usando uma roupa inspirada em Tina Turner. Durante a canção, ela xingou o público, que não parecia entusiasmado. "Por que vocês estão agindo como se não conhecessem essa música?", disse no palco.





À W Magazine, a cantora definiu o momento como uma “celebração de bravura”. “Eu nem sempre tive medo de me apresentar, como o que tenho agora. Mas passar dois anos sozinha e não ver mais do que uma pessoa por dia durante o confinamento para saber que milhões de pessoas assistem ao Grammy é um grande choque para o sistema nervoso.

Qualquer um que já se colocou em posição de ser observado ou julgado é corajoso. Não importa se são oito ou 8 milhões de pessoas — esse medo está lá. Antes de subir no palco, bem quando a cortina estava prestes a levantar, eu estava gritando a plenos pulmões: ‘Estou livre!’”, declarou.





Miley ainda falou sobre a parceria com Beyoncé na faixa “II Most Wanted”, do álbum “Cowboy Carter”, de Queen B. “Eu escrevi essa música, tipo, dois anos e meio atrás. Minha mãe sempre dizia: 'Eu amo muito essa música'. Então, quando Beyoncé me procurou para falar sobre música, pensei nela imediatamente, porque realmente abrange nossa relação. Eu disse a ela: 'Não precisamos ser country, nós somos country. Nós fomos country.’ Eu disse, ‘Sabe, com você sendo do Texas e eu sendo do Tennessee, muito de nós vai estar nessa música.’ Conseguir escrever uma música, não apenas cantar, para Beyoncé foi um sonho que se tornou realidade”, afirmou.