Bombeiros de Minas ajudam na busca de desaparecidos no RS

Os militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) participaram, nesta terça-feira (4/6), na busca de pessoas que estão desaparecidas devido às enchentes na cidade de Muçum, aproximadamente a 100 km de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Eles operam utilizando técnicas de áreas soterradas e auxílio de binômios, os militares que conduzem os “cães bombeiros”.

Segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado nesta terça-feira (4/6), 476 cidades foram afetadas, há 44 desaparecidos, 172 mortes confirmadas e 77.874 pessoas resgatadas.