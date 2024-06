Na ação desencadeada em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar (PM) foram inspecionados 47 frigoríficos

O Procon-MG apreendeu 270 quilos de carne imprópria para consumo em Araguari, no Triângulo Mineiro, durante operação entre os dias 20 e 24 de maio, informou o Ministério Público (MPMG) nesta terça-feira (4/6), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.



Na ação desencadeada em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar (PM), foram inspecionados 47 frigoríficos, sendo três deles interditados e 18 autuados em decorrência da venda de carnes com prazo de validade vencido, entre outras irregularidades.

“Foram apreendidos produtos cárneos e derivados de leite impróprios para o consumo. Os alimentos precisaram ser descartados por não respeitarem os protocolos sanitários”, informou o MPMG. A atividade desenvolvida pelos açougues é classificada como de alto risco sanitário, o que demanda a necessidade de fiscalização regular.



Na primeira fase da operação, também em Araguari, o Procon apreendeu quase meia tonelada de carne pelo mesmo motivo entre os dias 6 e 10 de maio. Na ocasião, foram fiscalizados 46 dos 93 estabelecimentos do ramo no município. Os fiscais autuaram 22 açougues, e outros quatro foram interditados.