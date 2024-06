Um comerciante de 35 anos denunciou à Polícia Militar (PM) o roubo de aproximadamente R$ 100 mil em sua casa, em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, nessa segunda-feira (3/6). Ele relatou aos militares que havia saído para trabalhar, quando o crime aconteceu.



A esposa dele disse à PM que estava dentro do imóvel, no Bairro Veredas, com os filhos de 1 e 6 anos, e foi surpreendida no início da manhã, por volta das 8h, por dois homens armados que invadiram a casa e a renderam.

A dupla teria afirmado que tinha conhecimento do dinheiro guardado dentro da residência e, como forma de intimidação, fez ameaças de morte às crianças, segundo relato da mulher de 30 anos.



O marido informou aos militares ter recebido o dinheiro em espécie no último domingo (2/6) e alegou não saber quem poderia ter cometido o roubo. Os suspeitos também levaram uma aliança, um anel de ouro, uma corrente e um celular.



Não há câmeras de monitoramento no local, o que tem dificultado o trabalho da polícia para tentar identificar os dois homens. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso.