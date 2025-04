Agentes da Polícia Rodoviária Federal morrem durante perseguição

CORREIO BRAZILIENSE

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram na madrugada desta sexta-feira (18/4), após uma perseguição terminar em tragédia na Zona Norte do Rio de Janeiro. A viatura onde estavam colidiu com um carro de passeio durante a tentativa de interceptar dois motociclistas que haviam desobedecido uma ordem de parada na Avenida Brasil, altura do Bairro Vigário Geral.

De acordo com testemunhas, os motociclistas, que trafegavam sem capacete, desrespeitaram uma blitz montada na região e empreenderam fuga. A viatura da PRF teria acessado a pista lateral da via em alta velocidade, tentando alcançar os suspeitos. Por causa das irregularidades no asfalto, o veículo oficial perdeu o controle, atingindo o carro que vinha de Parada de Lucas com três ocupantes, incluindo uma criança de dois anos.

A força do impacto foi tamanha que tanto a viatura quanto o carro civil foram arremessados para uma rua lateral, atingindo postes distintos ao longo do trajeto. Os quatro policiais foram lançados para fora da viatura. Três deles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O quarto agente foi socorrido e levado ao Hospital Getúlio Vargas, onde foi atendido e teve alta na manhã desta sexta.

No carro de passeio estavam o motorista, sua companheira e a filha pequena do casal. Apesar do susto, todos sofreram apenas escoriações leves.

Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lamentou a perda dos agentes, destacando o compromisso da equipe da PRF com a segurança pública, especialmente durante o feriado. A PRF também se manifestou oficialmente, decretando luto de três dias em homenagem aos colegas mortos em serviço. As circunstâncias da perseguição e do acidente serão investigadas pela perícia técnica e pela corregedoria da PRF.