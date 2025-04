Membro de organização criminosa no Rio que matou empresária é preso em BH

Um homem de 24 anos, foragido da Justiça por ter matado a empresária Andréia Cabral Monteiro Charret, de 54, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi preso em Belo Horizonte nesta quinta-feira (17/4). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), ele veio para BH a fim de evitar ser preso por causa desse crime. As informações são da TV Alterosa.

Ele ficou cerca de uma semana no Morro do Papagaio, no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul da capital, escondido em uma casa que fica próxima a uma mata.

Quando percebeu a presença dos militares, ele fugiu e tentou se esconder em outra residência, no Barreiro, mas acabou sendo localizado pela PMMG após mais de 18 horas de buscas.

A polícia afirma ainda que o suspeito, natural do Rio de Janeiro, tem ligação com organizações criminosas, além de ser bastante conhecido da polícia. Ele já teria cometido outros dois homicídios e possui passagens por tráfico de drogas.

O crime

Andréia Cabral morava em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e tinha ido à Baixada passar o fim de semana com o namorado, com quem mantinha um relacionamento há pelo menos dois anos.

O corpo dela foi encontrado em 31 de março em uma estrada do Bairro Brisamar e tinha marcas de tiros, segundo informações do portal G1. A motivação do assassinato é investigada.