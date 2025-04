Árvore de grande porte atinge dois carros na Região Centro-Sul de BH

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

Uma árvore de grande porte caiu em dois carros estacionados na noite desta quinta-feira (17/4), na Rua Rio Grande do Sul, próxima à esquina com a Rua Timbiras, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Dentro de um dos veículos, um Volkswagen Fox, havia uma pessoa, que felizmente não se feriu e conseguiu deixar o carro após o incidente.

Os dois veículos, um Volkswagen Fox e um Jeep Compass, ficaram bastante danificados Otávio Rangel/EM/D.A.Press Não chovia no momento da queda da árvore Otávio Rangel/EM/D.A.Press Dentro do Volkswagen Fox, havia uma pessoa, que não se feriu e conseguiu sair do veículo Otávio Rangel/EM/D.A.Press Acidente ocorreu na Rua Rio Grande do Sul, perto da equina com a Rua Timbiras Otávio Rangel/EM/D.A.Press Árvore atingiu dois carros estacionados Otávio Rangel/EM/D.A.Press Voltar Próximo

No outro carro, um Jeep Compass, não havia ocupantes. Os dois veículos ficaram bastante danificados com o impacto.

Não chovia no momento do acidente, mas, no tronco da árvore, era possível ver algumas larvas, que podem ter contribuído para o enfraquecimento e a posterior queda.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia