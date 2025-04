Mulher em situação de rua cai no Arrudas e é resgatada pelos Bombeiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 30 anos, em situação de rua, foi resgatada no leito do Ribeirão do Arrudas na manhã desta quinta-feira (17/4). Ela estava próximo à ponte do Bairro Caetano Furquim, no final da Avenida dos Andradas, em frente à Copasa, sentido Bairro Vera Cruz. A mulher escorregou e caiu dentro do córrego.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela teria escorregado enquanto descia, num local onde há um amontoado de pneus, caindo na parte seca. Ela tinha sangramento na boca e costas e a suspeita de fratura em um dos braços e uma das pernas.

Para a retirada da vítima do local, os bombeiros utilizaram técnicas de rapel, para descer até o leito do ribeirão, estabilizaram a mulher em uma maca tipo SKED - quando a pessoa é envelopada para içamento e arrasto - e a içaram em segurança.

A mulher foi repassada à uma equipe do Samu, que a levou para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).

Segunda queda

Este foi o segundo caso de queda no Ribeirão do Arrudas em uma semana. Na tarde da última segunda-feira (14/4), uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair no leito do Ribeirão do Arrudas, na altura da Avenida do Contorno com a Rua Paulo de Frontin, em Belo Horizonte.

A vítima, com idade em torno dos 45 anos, apresentava fratura exposta no braço esquerdo e estava consciente, porém desorientada. A mulher foi socorrida pelo Samu e também encaminhada para o HPS.

