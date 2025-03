BH: homem perde o controle da bicicleta e cai no Arrudas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um ciclista de 30 anos precisou ser resgatado depois de perder o controle da bicicleta e cair no Ribeirão Arrudas, neste sábado (15/03), na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de BH.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem não conseguiu fazer a curva, bateu e caiu dentro do Arruda, na altura da Rua Benjamim Flores com a Avenida Teresa Cristina.

A vítima foi socorrida com o auxílio de uma escada. Os bombeiros fizeram o atendimento e constataram escoriações e um ferimento na cabeça. O ciclista não tinha suspeita de fraturas e foi encaminhado para o Hospital João XXIII.