Homem perdido há seis dias no cerrado mineiro é procurado por bombeiros

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 43 anos, usuário de medicação controlada, está perdido há seis dias, desde 10 de março passado, na área de cerrados elevados do município de Francisco Sá, no Norte de Minas.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) faz buscas a partir do local onde o homem identificado como C.D.J. foi visto pela última vez, no KM479 da rodovia BR-251, distante 8 quilômetros da área urbana.

O local fica nas proximidades do trevo de acesso ao Povoado de Cana Brava - área de topografia acidentada com morros e vales, de cerrado fechado e matas galerias entre córregos das sub-bacias hidrográficas do Ribeirão do Carrapato e do Córrego Ribeiro, afluentes do Rio Caititu.

Há também lagos e barramentos na região, como a Barragem São Domingos.

As buscas do CBMMG seguem ininterruptas desde o primeiro dia com "levantamentos de possíveis novas informações, uso de técnicas de absorção e análise de dados, buscas propriamente ditas em área de mata, inclusive orlas de lagoa, estradas vicinais, comunidades locais e às margens da BR-251, incluindo postos de combustíveis", informa a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o início da noite de sexta-feira (14/03) a vítima ainda não havia sido localizada, tendo as atividades sido reiniciadas na manhã de hoje.