Perdido na mata por 8 dias, idoso comeu cupim e bebeu urina para sobreviver

José Arteiro Ribeiro comeu cupins e caroços de jatobá para sobreviver (foto: Reprodução/ TV Globo )

Um idoso que havia desaparecido em uma região de mata em Goiás foi encontrado pela família após oito dias. José Arteiro Ribeiro, 82, havia saído para caçar quando se perdeu. O Corpo de Bombeiros já havia encerrado as buscas quando um de seus 11 filhos o encontrou, no domingo (18/6).

Ribeiro foi com dois amigos a uma fazenda no município de Vila Propício (GO) no dia 10 de junho. De acordo com o filho André Ribeiro, 39, o pai se perdeu após uma crise de labirintite. Quando notaram o desaparecimento, os amigos avisaram a família.

"Meu pai é mateiro, conhecedor de mata, também é pescador, mas não conhecia essa região. Era a segunda vez que estava indo para lá. Um dos médicos disse que ele teve uma crise e perdeu a noção de onde estava, porque é uma região difícil, um verdadeiro breu. Durante as buscas, eu mesmo me perdi", contou André.

No dia 11 de junho, o Corpo de Bombeiros de Goianésia foi acionado por um dos filhos de José e iniciou as buscas pela região. O trabalho durou uma semana, mas não foram encontradas pistas sobre a localização do idoso. Equipes de salvamento com cães e drones também foram usados na busca, que contou com apoio de bombeiros de Goiás e do Distrito Federal.

Enquanto esteve perdido, Ribeiro comeu caroços de jatobá e até cupins das árvores. "Não é época de fruta na região. Ele também tentou pegar gafanhotos para comer, mas não conseguiu", disse André.

Ribeiro disse à família que também precisou ingerir a própria urina porque só conseguiu encontrar água duas vezes durante os oito dias. No período, chegou a cair e machucou as mãos e o quadril.

"Eu passava o dia todo procurando ele. Tinha vezes que a gente procurava mais de 12 horas por dia, fazendo caminhadas de cinco horas para ir e outras cinco para voltar. Sempre sem encontrar vestígios. Os bombeiros trocavam de turno, mas eu não tinha esse privilégio", diz o filho.

Quando encontrou o pai, André estava com um sobrinho e um caseiro da fazenda. "Eu comecei a gritar e ouvi uma voz, um grito fraco. Percebi que era dele. Fomos nos comunicando através dos gritos. Quando o encontrei ele estava sentado e chorava."

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás auxiliou o idoso para sair da mata. Debilitado, ele precisou ser colocado em uma maca e foi encaminhado para um hospital municipal. Ele já recebeu alta.