SP: Jovem de 23 anos morre após passar mal durante exercício em academia

Pessoas que estavam na academia, incluindo enfermeiros, relataram à polícia que fizeram massagem cardíaca na jovem (foto: Reprodução/Facebook)

Uma jovem de 23 anos, identificada como Milena de Medeiros Silva, morreu enquanto treinava em uma academia de Mogi das Cruzes (SP). Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 17h da última segunda-feira (19) a jovem começou a ter convulsões depois de realizar uma série de exercícios.

Pessoas que estavam na academia, incluindo enfermeiros, relataram à polícia que fizeram massagem cardíaca na jovem. Com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas constataram que Milena apresentava parada cardiorrespiratória.

Submetida a uma série de manobras de ressuscitação, a jovem foi encaminhada à Santa Casa de Mogi das Cruzes onde teve a morte confirmada às 18h45. O enterro aconteceu na tarde desta terça-feira (20). A possível causa da morte, segundo laudos médicos, foi infarto agudo do miocárdio e/ou tromboembolismo pulmonar.

No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente. Apesar disso, a família informou à polícia que Milena não apresentava problemas de saúde. O corpo foi encaminhado para novos exames no Instituto Médico Legal (IML).



Familiares lamentaram a morte precoce da jovem, que deixa uma filha de 1 ano. O companheiro dela, Matheus Moleiro escreveu: "Até depois do fim amor da minha vida. Cuidarei da nossa menina".