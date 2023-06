Campinas faz 'censo' e quer castrar capivaras em ação contra febre maculosa

438

O levantamento em Campinas vai identificar o número de grupos, além de capivaras fêmeas, filhotes e machos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Campinas faz a partir desta quarta-feira (21) um inventário da população de capivaras em três parques da cidade. Campinas vai apresentar um pedido de autorização para manejo e castração das capivaras à Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Leia também: Esterilização reduziu de 100 para 12 o número de capivaras na Pampulha O levantamento em Campinas vai identificar o número de grupos, além de capivaras fêmeas, filhotes e machos. Também será analisada a distribuição espacial dos grupos, onde costumam ficar e circular. Todas as capivaras serão microchipadas e serão monitoradas até o momento da castração.

A Prefeitura de Campinas diz que será aberta uma licitação para contratar uma empresa e esterilizar os animais. Pelo menos 19 pessoas foram diagnosticadas com febre maculosa em São Paulo em 2023. Cinco morreram e quatro casos estão relacionados ao surto na região de Campinas.





A AÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINAS SERÁ FEITA NOS PARQUES:

Parque das Águas, no Parque Jambeiro;

Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo;

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na Rodovia Heitor Penteado;

Já foi realizado um inventário no Parque Portugal (48 capivaras) e Lago do Café (28 capivaras), ambos no bairro Taquaral. A ação foi feita em parceria com a universidade PUC de Campinas.