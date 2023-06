Morre o autor do atentado no colégio em Cambé

438

Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Paraná (foto: Kathulin Tanan/RPC/Reprodução Globo) O homem que matou dois adolescentes de 16 e 17 anos, no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Paraná, foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (20/6) em sua cela na Casa de Custódia em Londrina, Paraná.









Além do autor do ataque, de 21 anos, a Polícia Civil já tinha prendido outro homem com a mesma idade, suspeito de participar do planejamento e organização do atentado na escola. Ele também foi preso na segunda (19/6).

Relembre

Um homem entrou na escola na manhã de segunda-feira, dizendo que ia pegar documentos escolares e foi em direção a dois adolescentes atirando em suas cabeças, Karoline Verri Alves , de 17 anos, que morreu na hora, e o namorado dela, Luan Augusto da Silva , de 16 anos, que morreu ontem.