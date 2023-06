Menina é morta em escola por ataque a tiros no Paraná

438

A Polícia Militar está no local (foto: Kathulin Tanan/ RPC/ Reprodução Globo )

A aluna de uma escola em Cambé, no norte do Paraná, foi morta em um ataque a tiros de um ex-aluno.

O autor do crime tem 21 anos e foi, nesta manhã, até a diretoria do Colégio Estadual Helena Kolody pedir alguns documentos. Ao chegar ao local, começou a disparar e acabou baleando a menina. As informações são do Jornal

Um outro garoto foi atingido na cabeça e socorrido no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não se sabe, ainda, a idade das vítimas.

Autoridades foram acionadas para cuidar do caso e o atirador foi preso. A Polícia Militar, o Samu e os Bombeiros estão no local.