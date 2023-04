Ministério Público de MG vai investigar 'Lista de Massacres' em escolas

Até o momento, de acordo com o órgão, não há dados concretos sobre a postagem (foto: Reprodução/ Pixabay )

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai investigar a veracidade das ameaças de ataques à escolas que circulam nas redes sociais. Chamada de 'Lista dos Massacres', um conteúdo publicado no aplicativo TikTok divulga as supostas cidades e instituições que seriam atacadas no estado.