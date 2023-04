Mais de 70% das escolas particulares no Brasil registram casos de bullying

Conforme o levantamento, 62,5% dos casos reportados aconteceram no ensino fundamental II (foto: Agência Brasil)



A pesquisa foi realizada entre 6 de março e 13 de abril, de maneira online e presencial, em mais de 1.500 escolas da rede particular no país, ao ouvir donos de escolas e coordenadores pedagógicos. Um levantamento realizado pela Meira Fernandes, empresa especializada em gestão e soluções para escolas particulares, revela que 73,21% das instituições de ensino privadas no país passaram por algum tipo de episódio de bullying.





Leia também: Agredida por Brennand afirma que 'chorou de alívio' com prisão Em relação à motivação para o bullying, a pesquisa traz os seguintes números: violência psicológica, com 30%; racismo, com 11%; depreciação de classe social, com 5%; xenofobia e homofobia, ambas com 2% cada; outras motivações, com 43%. Em 7% das escolas pesquisadas não houve casos.

Além dos alunos, o corpo docente e administrativo das escolas está sob forte pressão, e os resultados da pesquisa apontam que 85,71% dos professores, coordenadores, assistentes e profissionais das escolas estão procurando a direção das instituições com relatos cada vez mais frequentes de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outras doenças que abalam a saúde mental desses profissionais.

Nesse sentido, 91,7% das escolas registraram a mesma situação entre os estudantes. Entre as incidências, as principais são: ansiedade (63%), depressão (17%), síndrome do pânico e automutilação (6% cada), além de bulimia (2%).