Pesquisa que mostra queda na atividade sexual de doutores viraliza na web

Por Ana Raquel Lelles

A escolaridade interfere na vida sexual? Segundo uma publicação viral do Twitter, sim. O post usou a pesquisa “Uma análise econômica do mercado de sexo para solteiros no Brasil”, da Univerversidade Federal do Rio Grande do Sul, como base teórica.





A publicação conta com um gráfico que mostra a queda na atividade sexual de solteiros conforme o aumento da escolaridade. “Ser doutor ou transar”, brincou o autor do post. Nos comentários, os usuários brincaram que iriam "cancelar" o curso de doutorado.



Calma. Eles ainda estão nos 30-ish e o desvio tá batendo quase nos que mais transam com menor escolaridade. E não vi nada relativo a significância entre os valores no gráfico...



“Coé cara, fiz a inscrição [para o Doutorado] ontem. Assim vc me deprime”, respondeu um perfil.





“Gente cancela a pós”, escreveu outro usuário, que marcou o perfil de amigos para ver a pesquisa.

Se você está em dúvida entre fazer mestrado/doutorado ou não, esta informação é RELEVANTE.



Solteiros com pós-graduação tem uma probabilidade menor de ter uma vida sexualmente ativa de que todos os demais graus de instrução.



Ser doutor ou transar, choose wisely. hahahaha



Pesquisa

A pesquisa usa ‘A Teoria Econômica do Sexo’ que analisa os métodos de consumo de uma pessoa a partir da atividade sexual e relacionamentos a curtos prazo. Os gastos de um solteiro é diferente de um casado, por causa das preferências de vida.

“Os resultados indicam que, tal como predito pela Teoria Econômica do Sexo, a atividade sexual se reduz com a idade e que mulheres mais atraentes e homens com maior renda são sexualmente mais ativos”, escreveu o autor do artigo, Cristiano Aguiar de Oliveira, que é Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).