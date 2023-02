Pesquisa: brasileiros querem ficar em casa no 1º carnaval pós-pandemia

Dos que irão ficar em casa, 20% querem descansar e não fazer nada (foto: Reprodução/Pixabay) No primeiro carnaval após a pandemia da covid-19 e um longo período de isolamento social, uma pesquisa realizada pela empresa Hibou em parceria com a Score Retail apontou que os brasileiros estão mesmo é querendo ficar em casa ao invés de ir para a folia nas ruas.









Dos que irão ficar em casa, 20% querem descansar e não fazer nada. Já outros 46% disseram que vão assistir filmes e colocar os episódios das séries em dia. Para isso, eles vão usar as plataformas de streaming. A mais citada foi a Netflix com 52%, seguido do Youtube (25%); HBO Max (15%); Prime (12%) e o Globoplay (11%), formando o TOP 5.





O levantamento também revelou que 36% querem aproveitar a folga para brincar com filhos/pets; 25% vão usar os dias para fazer faxina e 22% vão dormir muito. Outras atividades também foram citadas como ler um livro (11%); assistir aos desfiles pela TV (10%); se arriscar a cozinhar novos pratos (7%); estudar ou fazer algum curso on-line (7%); fazer pequenas reformas na casa e jogar (4%, cada).

Caindo na folia

Dentre os 7% dos entrevistados que pretendem cair na folia, 5% vão para bloquinhos de rua; 1% vão desfilar em escola de samba e outros 1% vão para baile ou festa de carnaval.





Entre os 7% que vão pular e festejar de alguma forma o carnaval, 18% afirmaram que se prepararam para a data. Além disso, 54% não dispensam a companhia dos amigos na hora da curtição; 36% querem aproveitar muito e 30% acreditam que as fantasias são essenciais nesses dias de folia.





Para 30% dos foliões, o preço das bebidas sempre é alto, mas 17% afirmaram que pretendem beber muito e curtir a festa. Já 39% estão preocupados com a segurança nas ruas.





Por conta dos dias de folga, 14% decidiram viajar, sendo 8% para a praia, 5% para o interior e 1% optaram por uma viagem internacional. Outros 6% estavam indecisos.





Dos que vão curtir a folia longe de casa, 78% elegeram o carro próprio como o meio de transporte. Os demais optaram por viajar de ônibus (12%); avião (5%); carro locado, Uber, táxi e carona (1%, cada).





Para fazer companhia, 57% vão com a família e com filhos; 29% com parceiro(a); e 17% com amigos. Já 5%, vão cair na estrada sozinhos.





Em relação aos gastos, os brasileiros mostraram que estão com o orçamento apertado e por isso não devem investir muito no carnaval. 46% afirmam que não querem gastar nada além do que está incluso na rotina financeira e, por outro lado, apenas 1% vão gastar acima de R$ 4 mil. No tíquete médio entre R$ 250 e R$ 2500, estão:

40% pretendem gastar até R$ 250;

7% entre R$ 250 e R$ 500;

3% de R$ 501 a R$ 1 mil;

2% de R$ 2500 a R$ 4 mil;

1% de R$ 1 mil a R$ 2.500.

Para a pesquisa, foram entrevistadas 1824 pessoas, sendo a faixa etária formada por 26% com idades entre 36 e 45 anos; 26% de 46 a 55 anos; 24% de 26 a 35 anos; 18% 56 anos ou mais e 7%, até 25 anos. A pesquisa foi feita por meio de painel digital, entre 26 e 29 de novembro de 2022, e apresenta 2,3% de margem de erro.