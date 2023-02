Hotéis-fazenda e pousadas da RMBH fisgam 'fujões' do carnaval

Pai de gêmeos de 8 meses, Rodrigo Moreira vai se hospedar em resort de Esmeraldas para fugir da folia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Na contramão da folia em Belo Horizonte, alguns moradores da capital mineira preferem aproveitar o feriado para descansar. Curiosamente, esse comportamento é novidade, já que a capital mineira era conhecida por ser um local silencioso e tranquilo durante o carnaval há uma década, e, agora, é a 5ª cidade mais procurada como destino para aproveitar a festa nos 479 blocos programados durante o mês. Entre as opções mais procuradas para “fugir” da folia estão os hotéis-fazenda e pousadas da Região Metropolitana de BH.





Com 100% de lotação, as programações são variadas, algumas voltadas para carnaval, outras para o contato direto com a natureza e, até mesmo, contemplação. O Parque do Avestruz Eco Resort é um dos exemplos. Localizado em Esmeraldas, há cerca de 63 quilômetros de Belo Horizonte, o parque está com agenda lotada desde novembro do ano passado. “Está com 100% de ocupação, fechamos com três meses de antecedência do carnaval e essa é uma das datas mais procuradas. Imagino que seja porque somos o primeiro eco resort de Minas Gerais, o que vira um atrativo para os hóspedes”, explica Fabiana Silveira, diretora comercial e de marketing da pousada.





A programação do local inclui um pacote de cinco diárias, de sexta a terça-feira, com atividades típicas da data, como bailinho de carnaval e concurso de fantasias. Entretanto, a diretora comercial ressalta que o principal foco é o descanso. Quem gostou da ideia e investiu no serviço foi o advogado Rodrigo Coelho Moreira, de 47 anos. Pai de gêmeos, ele conta que o carnaval vai ser bem aproveitado, mas em BH não seria possível. “Moro próximo à Rua Alberto Cintra, no Bairro União, e decidi viajar para sair dessa bagunça e conseguir descansar. Tenho filhos gêmeos, de 8 meses, além de pais idosos. Nenhum de nós vai para blocos de carnaval.” Em busca de tranquilidade, ele escolheu um local que atendesse às necessidades dos filhos, esposa e pais. “Vou a esse resort, pois está dentro de uma fazenda, tem a tranquilidade que procuro para descansar e espaço para as crianças brincarem.”





Outro destino dos belo-horizontinos é o Vila Campana, uma pousada inspirada nas vilas italianas, que fica em Juatuba, a 45 minutos da capital. Para os dias de carnaval, todos os quartos estão totalmente ocupados, segundo a proprietária do espaço, Kenya Diniz. “Um dos atrativos é uma fazendinha, que aproxima as crianças de atividades rurais. Elas aprendem, por exemplo, a tirar leite da vaca e alimentar animais não muito comuns nos ambientes das grandes cidades, como carneiros e cabritos. É um momento para desacelerar, olhar para as belezas da terra, do campo e aproximar da família.”





Para a executiva de marketing Cecília Amorim, de 34, que mora no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de BH, o ideal é procurar refúgio e, embora esteja trabalhando na segunda-feira de carnaval, quer descansar um pouco com o marido e a filha. “Estou no 8º mês de gravidez e tenho uma filha de 4 anos. Neste carnaval, quero descanso e sossego, por isso a melhor opção é fugir dos bloquinhos. Vou trabalhar na segunda, mas como estou em home-office, faço questão de ir para um local mais tranquilo, longe da barulhada que fica a Zona Sul de BH. É a quinta vez que vou à Vila Campana e gosto para minha filha aproveitar bastante a conexão com a natureza”, explica.

Caraça

O famoso Santuário do Caraça, que tem estrutura de pousada, atrativos naturais e culturais, vai receber 200 pessoas no feriado, além de 500 a 600 visitantes por dia. Os principais hóspedes costumam ser de São Paulo, Rio de Janeiro e BH, porém este ano a maioria das reservas (36%) foi feita por belo-horizontinos. Segundo Pablo Azevedo, gerente-geral do Santuário do Caraça, o local já tem a tradição de “fugir” do carnaval. “Nosso público é muito grande em todo o país e até no mundo, mas este ano a maioria dos hóspedes é de BH. A proposta é oferecer o que o Caraça tem de maneira natural, não teremos cronogramas de festas. É para contemplar a natureza, mas cidades próximas, como Catas Altas, têm algumas agendas de carnaval e aqueles que queiram curtir algum evento ligado ao tema podem ir e voltar para um local mais sossegado.”





Apesar da lotação máxima, quem quiser visitar o Caraça pode aproveitar das 8h às 17h. “Podem conhecer todo o centro histórico, museu, biblioteca, ruínas e parar para almoçar. Tem informações no Centro dos Visitantes, várias trilhas dentro do próprio santuário, que levam a atrativos de contemplação, lagos, cachoeiras e capela. Além de guias capacitados da região, que podem fazer caminhadas mais longas para os picos”, explica Azevedo. De acordo com a economiária Valéria Morais, de 56, o Caraça é um destino de vários carnavais. “Sempre que possível, viajo com a minha família no carnaval e corremos da bagunça. Agora, estamos procurando a tranquilidade e queremos fazer bastante trilha. No santuário tem bastante possibilidade para esse tipo de caminhada.” (IB)





Cidade está entre os destinos mais

desejados por brasileiros na folia





Belo Horizonte já vive o ritmo da folia, após dois anos sem a tradicional festa de Momo. Desde o início do mês, blocos deram uma prévia do esquenta dos tamborins, batuques e tambores em vários encontros na capital mineira. Com a expectativa de atrair mais de 5 milhões de foliões, BH ganha destaque como destino que promove um dos carnavais mais animados e democráticos, além de gratuito, no Brasil. A expectativa da PBH é movimentar R$ 623 milhões na economia durante a festa popular comandada pelos 479 blocos de rua cadastrados. Quem estiver na capital mineira vai poder participar de uma maratona de cortejos ao som do frevo, samba, axé, com carros alegóricos, com muito brilho, samba no pé e lantejoulas. A cidade está entre as primeiras no ranking nacional de destinos mais cobiçados no período.





O período do carnaval, além de ser um dos queridinhos dos brasileiros, também é um dos mais importantes para o setor de turismo no país e deve movimentar milhões de foliões, sendo responsável por aquecer boa parte da economia. A Booking.com fez um levantamento na plataforma para descobrir os destinos nacionais mais reservados por viajantes brasileiros no carnaval, no período entre 18 e 22 de fevereiro de 2023, e Belo Horizonte ficou em quinto lugar no ranking nacional.





Na comissão de frente, como já era de conhecimento de todos – mas foi confirmado pela pesquisa da Booking.com –, o tradicional carnaval do Rio de Janeiro, com os blocos de rua e desfiles de escola de samba, que colorem as ruas e atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. A folia na Cidade Maravilhosa é seguida pelas alegorias e adereços do carnaval paulista, que vem conquistando cada vez mais espaço nos últimos anos. Em terceiro lugar, Florianópolis atrai os visitantes do Sul. No Nordeste do país, Salvador, de cima do trio elétrico, traz toda a agitação do axé baiano e ficou em quarto lugar.





Em relação aos destinos nacionais mais reservados por viajantes estrangeiros no carnaval, o Rio de Janeiro segue na comissão de frente, seguido por São Paulo, Florianópolis, Búzios e Foz do Iguaçu. Entre as nacionalidades que mais fizeram reservas em destinos brasileiros no carnaval, os vizinhos argentinos e chilenos são os que aparecem nas primeiras colocações, seguidos pelos franceses, americanos e alemães, segundo dados apurados até o dia 7. Por se tratar de reservas para data futura, os destinos e os rankings estão sujeitos a alteração devido a cancelamentos e novas reservas.





Época de festa para uns, tempo de descanso para outros. No carnaval, há também os viajantes que preferem aproveitar o período para descansar ou aqueles que utilizam os dias de folga para viajar para destinos internacionais. Segundo dados da Booking.com, os destinos do exterior mais reservados para o carnaval pelos brasileiros são Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Nova York (EUA) e Orlando (EUA), nessa ordem. (CA)





Chama o Síndico volta para “casa”

Na reta final do pré-carnaval de Belo Horizonte e às vésperas do período oficial da festa de Momo, foliões lotaram ruas do Centro de Belo Horizonte ontem, com a passagem do bloco Chama o Síndico. Conhecido por arrastar a galera com repertórios de Jorge Ben Jor e Tim Maia, o bloco retornou ontem para sua tradição ao percorrer a Avenida Afonso Pena em direção à Praça Sete, margeando o Parque Municipal.





Em 2019 e 2020, os dois últimos carnavais antes da pandemia, o bloco testou novos espaços ao tocar na Pampulha e na Floresta.





E a festa prossegue. Na noite de hoje, é a vez do Bloco da Bicletinha, em que os participantes desfilam de bike. A concentração será na Avenida Arthur Bernardes, 250, no Bairro Vila Paris, na Região Centro-Sul da capital.





A edição deste ano do carnaval de Belo Horizonte segue até 26 de fevereiro. Na última edição, realizada em 2020, a festa teve 4,45 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é de 5 milhões de foliões. (BLB)