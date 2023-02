Carnaval de BH: lojistas poderão vender bebidas e oferecer banheiros

BH espera grande público nos blocos carnavalescos e lojistas poderão ajudar e faturar como rede de apoio (foto: Edésio Ferreira/ EM/ D.A. Press)









Podem se credenciar estabelecimentos com Alvará de Localização e Funcionamento e localizados a uma distância de até 500 metros dos locais onde estão ocorrendo desfiles e com funcionamento no intervalo entre duas horas antes do início do bloco até duas horas após o fim.









Mesmo os estabelecimentos que conseguiram a credencial para funcionar como ponto de apoio no carnaval deverão seguir a Convenção Coletiva de Trabalho firmada com os funcionários. Isso significa que os trabalhadores não poderão ser escalados para trabalhar na segunda (20/2) e terça-feira (21/2). O expediente é normal no sábado (18), domingo (19) e a partir de meio-dia da quarta-feira (22/2).





Os comerciantes varejistas de Belo Horizonte poderão vender bebidas e disponibilizar banheiros para os foliões durante o carnaval. A medida foi anunciada pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital (CDL-BH) como parte do programa de apoio ao evento, que terá validade de 18 a 26 de fevereiro.