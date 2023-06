Justiça revoga lei que nomeava complexo viário de 'Silvio Santos'

438

O complexo viário com o nome de Silvio Santos fica perto do SBT (foto: Divulgação)

A lei que nomeava o complexo viário situado no km 23 da rodovia Anhanguera em São Paulo como 'Silvio Santos' foi revogada pela justiça paulista. O local fica próximo à sede da emissora de televisão SBT, pertencente ao apresentador. A justiça entendeu que tal legislação violava os princípios da administração pública.

A proposta do projeto de lei (PL) foi feita em 2009 por André Soares (DEM), deputado da época, e obteve aprovação em 2011. Geraldo Alckmin, governador do estado naquele período, sancionou a lei em outubro do mesmo ano.

A ação que resultou na anulação da sanção foi iniciada pela Procuradoria-Geral do Estado. A instituição argumentou que é inconstitucional a prática de atribuir nomes de pessoas vivas a espaços públicos.

A desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, no requerimento, expressou que a nomeação de um patrimônio público com o nome de uma pessoa viva 'gera benefícios de caráter pessoal ao homenageado, em desacordo com a moral jurídica'. Ela defendeu que tal prática permite ao homenageado a promoção de sua imagem e a divulgação de seu nome à população através da 'propaganda' materializada na homenagem refletida na denominação do bem público.