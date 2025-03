MG: homem matou melhor amigo a tiros para se vingar do tio dele, diz PC

Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (14/3) em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, por envolvimento na morte de um jovem de 23 anos em um bar. Segundo a Polícia Civil, o rapaz assassinado era o “melhor amigo” do suspeito. O crime aconteceu em fevereiro deste ano.

A investigação revelou que, após beberem em um dia de janeiro, o suspeito brigou com o tio do amigo e foi agredido.

Decidido a se vingar, o homem, com a ajuda de seu sobrinho de 26 anos, que também foi preso nesta sexta-feira, teria planejado e premeditado a morte do amigo, que era sobrinho do desafeto.

No dia do crime, por volta das 16 horas, os suspeitos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. O homem de 31 anos desembarcou e fez vários disparos contra a vítima, que morreu no local, segundo a Polícia Civil.

Durante a operação, os policiais também apreenderam uma grande quantidade de produtos falsificados PCMG

Durante a operação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de produtos falsificados com os envolvidos, como calçados, roupas e perfumes. A Polícia Civil não informou se há suspeitas sobre a origem ou o destino das mercadorias.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em notícias relevantes para o seu dia