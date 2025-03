PC investiga ex-conselheiro tutelar suspeito de abuso contra adolescentes

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um ex-conselheiro tutelar de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, suspeito de assédio e abuso contra adolescentes na sede do Conselho Tutelar. O caso veio à tona após o vereador Matheus Dias (Avante) expor o caso na Tribuna Livre da Câmara Municipal, nessa quinta-feira (13/3).



Segundo Matheus Dias, o gabinete recebeu há algumas semanas uma ligação anônima de um senhor que relatou as acusações e pediu providências contra o conselheiro, que já teria sido exonerado, mas não havia recebido nenhuma punição formal. Ainda conforme o denunciante, o Conselho Tutelar tinha conhecimento das práticas criminosas.



“Mas aí eu fiquei pensando: pera aí, as pessoas estão ali por quê? Por alguma questão de vulnerabilidade, para relatar alguma denúncia? E lá, onde elas estão indo buscar apoio, estavam sendo assediadas e abusadas por um conselheiro tutelar”, questionou ao usar a Tribuna Livre.



Após receber a denúncia, o gabinete do vereador buscou mais informações junto ao Conselho Tutelar e ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA). Ambos confirmaram as acusações e informaram que as providências já haviam sido tomadas, com encaminhamento das denúncias ao Ministério Público, à Polícia Civil e ao juiz titular da Vara da Infância e Juventude.



De acordo com informações obtidas pelo vereador junto ao Conselho Tutelar, os casos de assédio e abuso eram reiterados e envolviam mais de uma vítima. Também foi informado que o ex-conselheiro pediu exoneração do cargo por conta própria, sem que houvesse, até o momento, uma punição formal pelas práticas denunciadas.

Conforme apurado pela reportagem, o ex-conselheiro deixou o cargo a pedido em dezembro do ano passado. As denúncias começaram a ser recebidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) há cerca de um mês e incluem acusações de tentativa de beijo forçado, além da troca de mensagens e fotos.



A assessoria da Polícia Civil confirmou que recebeu a denúncia no dia 19 de fevereiro e que um procedimento foi instaurado para investigar. Ainda conforme a assessoria, outras informações só serão divulgadas em momento oportuno.



Medidas imediatas



Dias ressaltou a importância do Conselho Tutelar e a responsabilidade dos conselheiros em proteger crianças e adolescentes.



“O Conselho Tutelar existe para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes, zelando pelo seu bem-estar. É inadmissível que alguém investido desse poder e responsabilidade use sua posição para ferir justamente aqueles que deveria proteger”, completou.



Matheus Dias cobrou uma investigação rigorosa, assim como punição severa dos responsáveis, caso as acusações se confirmem. Ele enfatizou que a impunidade não pode prevalecer e que a integridade das instituições precisa ser preservada.



“Não aceitaremos silêncio. A dor das vítimas não pode ser ignorada”, afirmou.



O vereador também fez questão de destacar que não pretende generalizar a atuação dos conselheiros tutelares. Assim, reconhecendo que há muitos profissionais sérios na cidade. No entanto, ele reafirmou que não tolerará irregularidades e abusos.



“Estamos atentos e acompanhando. Já solicitei ao Ministério Público a documentação necessária para que possamos monitorar a situação. Também entrarei em contato com as autoridades competentes”, disse Dias.

O Conselho Tutelar responde administrativamente à Secretaria Municipal de Governo. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Divinópolis, contudo, a assessoria direcionou a demanda para o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. No entando, as ligações não foram atendidas e a mensagem de WhatsApp não foi respondida até o fechamento desta matéria.





*Amanda Quintiliano especial para o EM