MG: cachorro morre após ser espancado por comer comida de bebê

Uma mulher espancou um cachorro em Sarzedo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira, (14/3). O crime de maus-tratos aconteceu porque a filha da mulher, ainda criança, segurava comida. O cachorro “abocanhou” uma das mãos da neném, mas sem feri-la. A agressora pode cumprir de dois a cinco anos de reclusão. A denúncia partiu da tutora, familiar dela que não quis se identificar.

Segundo a dona do pet, ela estava lavando o banheiro quando escutou o choro dele e o socorreu. Ainda de acordo com a tutora, o Bidu, que fazia parte da família há dez anos, teve que ser internado após as agressões. Depois de diversas convulsões, acabou não resistindo e veio a óbito.







O deputado federal Fred Costa (PRD), pediu em solicitação formal ao delegado Dr. Edmar Henrique Cardoso, que sejam tomadas todas as medidas legais de acordo com o Boletim de Ocorrência feito pelo irmão e pela prima da dona animal.





O parlamentar, autor de lei contra maus-tratos contra animais, aponta que nas situações de maus-tratos em cães e gatos, a pena será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em notícias relevantes para o seu dia





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos