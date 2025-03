Corpo de Clara Maria é liberado do IML e será sepultado em Uberlândia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O corpo de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, que foi morta por enforcamento no domingo (9/3) e depois concretada no Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (14/3), e retirado pelos familiares dela, que estavam visivelmente abalados. A jovem será sepultada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cidade natal dela e dos familiares. A data e o local do velório e do sepultamento ainda não foram informados.

O corpo de Clara Maria foi encontrado na quarta-feira (12) pela Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, ela foi localizada pela equipe da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida. Segundo os militares, o corpo de Clara estava enterrado e coberto por uma camada de concreto em um corredor estreito do imóvel do Bairro Ouro Preto, mas a mistura ainda não havia secado completamente.

Delegados da Polícia Civil disseram na tarde dessa quinta-feira (13/3) que as investigações continuam para determinar a motivação do crime. A polícia também investiga se o corpo de Clara foi vítima de necrofilia.

Confissão

Os dois autores confessos do crime, Thiago Schafer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29, foram presos em flagrante na última quarta-feira (12/3), após a Polícia Civil econtrar o corpo da jovem enterrado na casa do Thiago.

Nesta sexta, a Justiça de Minas Gerais decidiu converter a prisão deles de flagrante para preventiva, após análise das circunstâncias do homicídio e fortes indícios da participação dos dois. Thiago, que foi colega de trabalho de Clara e que devia R$ 400 a ela, deu versões contraditórias para a motivação, segundo os delegados. Primeiro, ele disse que queria tirar dinheiro da conta da jovem, mas teria ficado com ciúmes quando a encontrou em uma cervejaria, acompanhada do namorado, dias antes do crime.

Os delegados informaram que Thiago planejava fugir e já teria feito contato com um amigo que mora em outro estado pedindo ajuda para arrumar um emprego.

Lucas, de 29 anos, é amigo de Thiago e trabalhava em estabelecimentos na mesma avenida da padaria onde Clara trabalhava, também no Bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. De acordo com a polícia, ele disse que nutria ódio da jovem depois de ter sido repreendido por ela em público por ter feito apologia ao nazismo. Desde então, segundo os delegados, Lucas teria dito a amigos que queria ver a jovem morta.

O delegado Alexandre Oliveira disse que conversou com um amigo em comum dos suspeitos que teria relatado que Lucas teria confessado a vontade de praticar necrofilia.

Outro suspeito, de 34 anos, foi preso. Após interrogatórios, a participação dele no crime foi descartada, mas as investigações continuam.

Ato por justiça

Movimentos sociais, estudantil e sindicatos vão realizar, neste sábado (15), uma manifestação por justiça a Clara Maria. O ato está sendo organizado pelo 8M Unificado e o movimento estudantil Faísca UFMG, além de outras entidades e sindicatos. Nas redes sociais, internautas reforçaram a importância do ato e clamaram pelo fim do feminicídio.

Já em Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro, cidade natal da jovem assassinada, a manifestação será realizada em frente ao Teatro Municipal, na Avenida Rondon Pacheco, no Bairro Tibery. Ainda não há horário de início para o ato, mas amigos da vítima querem homenageá-la e cobrar por justiça.