Clara Maria: jovem morreu enforcada na noite em que desapareceu

A jovem Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, foi morta por enforcamento no domingo (9/3), mesmo dia em que desapareceu. Delegados da Polícia Civil disseram na tarde desta quinta-feira (13/3) que as investigações continuam para determinar a motivação para o crime.

O corpo dela foi encontrado, coberto por uma camada de concreto, nessa quarta (12/3) no Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Os policiais destacaram a frieza dos suspeitos ao confessar o crime. O jovem de 27 anos, que foi colega de trabalho de Clara e que devia R$ 400 a ela, deu versões contraditórias para a motivação, segundo os delegados. Primeiro, ele disse que queria tirar dinheiro da conta da jovem, mas teria ficado com ciúmes quando a encontrou em uma cervejaria, acompanhada do namorado, dias antes do crime.

Os delegados informaram que ele planejava fugir e já teria feito contato com um amigo que mora em outro estado pedindo ajuda para arrumar um emprego.

Nazismo e necrofilia

Um segundo suspeito, de 29 anos, é amigo do de 27 e trabalhava em estabelecimentos na mesma avenida da padaria onde Clara trabalhava. Ele foi preso em casa, na Grande BH, e disse que nutria ódio da jovem depois de ter sido repreendido por ela em público por ter feito apologia ao nazismo. Desde então, segundo os delegados, teria dito a amigos que queria ver a jovem morta.

O delegado Alexandre Oliveira disse que conversou com um amigo em comum dos suspeitos que teria relatado que o homem de 27 anos teria confessado a vontade de praticar necrofilia.

Os delegados disseram que ainda não é possível afirmar que o corpo da jovem tenha sido violentado, mas não descartam essa possibilidade.

Um terceiro homem, de 34 anos, chegou a ser preso por envolvimento no crime. Ele esteve na casa do jovem de 27 anos, onde o corpo de Clara foi encontrado, na segunda-feira (10/3). Segundo os delegados, após os interrogatórios, a participação dele no crime foi descartada. Mas as investigações continuam.