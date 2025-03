Caso Clara Maria: prisão de suspeitos é convertida em preventiva

Na manhã desta sexta-feira (14), a Justiça de Minas Gerais decidiu converter de flagrante para preventiva a prisão de Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel, suspeitos do assassinato da jovem Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos. De acordo com a Justiça, a decretação da prisão preventiva dos dois suspeitos ocorre após a análise das circunstâncias do crime e os fortes indícios da participação deles no assassinato.

Os dois autores confessos do crime foram presos em flagrante na última quarta-feira (12/3), após a Polícia Civil concluir que estavam envolvidos no crime, ocorrido no domingo (9), no Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte.

A jovem Clara Maria, de 21 anos, foi encontrada morta na quarta-feira (12) pela Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, ela foi localizada pela equipe da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida em uma casa no bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Os bombeiros foram chamados para auxiliar os policiais. Segundo os militares, o corpo de Clara estava enterrado e coberto por uma camada de concreto em um corredor estreito do imóvel, mas a mistura ainda não havia secado completamente.

A vítima teria sido chamada por um ex-colega de trabalho para receber R$ 400, valor que ele devia a ela há cerca de três meses.

Além de Thiago, Lucas, também preso, teria nutrido ódio pela vítima após ter sido repreendido publicamente por ela, quando fez apologia ao nazismo. Ele confessou à Polícia Civil que desejava a morte de Clara Maria e, possivelmente, teria interesses ligados à necrofilia. A investigação ainda segue em andamento para apurar os detalhes e as motivações que levaram à execução do crime.

O caso gerou indignação em diversos setores da sociedade. Movimentos sociais, estudantis e sindicatos farão atos por justiça neste sábado (15/3). As investigações continuam e um terceiro homem, preso inicialmente por suspeita de envolvimento, foi liberado após ser descartada a participação dele no homicídio.