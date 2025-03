BH registra a temperatura mais alta do ano nesta sexta (14/3)

Belo Horizonte registou sua temperatura mais alta do ano nesta sexta-feira (14/3). Às 15h, os termômetros da estação meteorológica de Venda Nova registraram 34,6 C°, de acordo com informações da Defesa Civil Municipal.

Até então, o dia mais quente de 2025 havia sido 21 de janeiro, quando a capital mineira registrou máxima de 34,4 C°.

Confira as temperaturas mais elevadas registradas neste ano:

14/3 - 34,6

21/1 - 34,4

22/1 - 34,3

18/2 - 34,1

20/1 - 33,7

23/1 - 33,7

10/3 - 33,7

11/3 - 33,5

13/3 - 33,4

7/2 - 33,2

Chuva

Na tarde desta sexta-feira, alguns bairros de Belo Horizonte registraram chuva, o que ajudou a amenizar o calor. De acordo com a Defesa Civil Municipal, por volta das 15h, a Regional Noroeste recebeu precipitações de intensidade moderada.

Mais cedo, o órgão emitiu alerta para pancadas de chuva, com volume previsto entre 20 a 40 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h deste sábado (15/3).

Fim de semana de chuva

Para este sábado (15/3), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 20 °C e 31 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão para o domingo (15/3) é semelhante: céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente no período da tarde, com possibilidade de precipitações moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já a temperatura deve oscilar entre 19 °C e 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.