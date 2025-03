Seis cidades de Minas estão entre as mais quentes do Brasil

Seis cidades de Minas Gerais estão entre os dez municípios mais quentes do Brasil nessa quarta-feira (12/3), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São Romão, no Norte do estado, registrou a terceira maior temperatura do país, com 38,3°C.







A cidade mineira ficou atrás apenas de Ibotirama, na Bahia, que liderou o ranking com 38,7°C, e Alvorada do Gurguéia, no Piauí, onde os termômetros marcaram 38,6°C.





Além de São Romão, cinco cidades de Minas estão na lista: Arinos (38,1ºC), Unaí (38ºC), Montalvânia (37,9ºC), Januária (37,6ºC) e Mocambinho (37,6ºC).





Confira as 10 cidades mais quentes do Brasil:





Ibotirama (BA) – 38,7ºC

Alvorada do Gurguéia (PI) – 38,6ºC

São Romão (MG) – 38,3ºC

São João do Piauí (PI) – 38,2ºC

Arinos (MG) – 38,1ºC

Barra (BA) – 38,1ºC

Unaí (MG) – 38,0ºC

Montalvânia (MG) – 37,9ºC

Januária (MG) – 37,6ºC

Mocambinho (MG) – 37,6ºC

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata