Como é a vida de quem enfrenta ‘supercalor’ em cidade mineira

Eles evitam andar a pé e recorrem ao uso de sombrinhas. Sempre que podem, se refrescam em um banho de rio ou de piscina. Essas são as “estratégias” dos moradores de São Romão (10,3 mil habitantes), no Norte de Minas, para enfrentar e conviver com o “calorão” que afeta a cidade situada às margens do Rio São Francisco.

Na tarde de terça-feira (11/3), foram registrados 38,2ºC no município, a mais alta temperatura do Brasil no dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Porém, em grande parte do ano, ocorrem temperaturas acima dos 40ºC na cidade, onde, em 26 de setembro de 2023, os termômetros registraram o recorde local de 43,5ºC.



O secretário municipal de Meio Ambiente e coordenador de Defesa Civil de São Romão, José Luiz Silveira, disse que os moradores locais já estão “habituados” com o clima quente. “Apesar desse 'costume', o calor afeta muito a nossa população”, afirma.

José Luiz Silveira salienta que, para encarar o sol forte, os moradores de São Romão evitam andar a pé e usam sombrinhas pelas ruas da cidade durante o dia. “O público também procura o rio (São Francisco) e piscinas (para se refrescar)", observa José Luiz, lembrando que, nesta semana, aumentou muito o movimento junto à "praia" do Velho Chico na cidade.

Por outro lado, o secretário ressalta que “mesmo com a população relativamente acostumada” com a condição climática local, as altas temperaturas acarretam problemas de saúde na cidade. Os mais afetados são crianças e idosos.

O representante da gestão municipal informou que a quantidade de chuvas registrada de outubro de 2024 até agora em São Romão foi maior do que o volume pluviométrico do mesmo período de anos anteriores. Mesmo assim, já existem localidades rurais no município que sofrem com a escassez hídrica.



Ele disse que seis comunidades da zona rural de São Romão estão precisando do abastecimento de água por caminhão-pipa. A prefeitura da cidade tem dificuldade para socorrer atender os moradores pelo fato de contar somente com um caminhão-pipa, alega o coordenador municipal de Defesa Civil.