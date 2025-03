Mineiro de 15 anos representará o Brasil no Mundial Escolar de Xadrez

O aluno da Academia Araxaense de Xadrez e do Colégio Gabarito, Edgard Nascimento Souza Suzuki, de 15 anos, foi convocado para defender o Brasil no Mundial Escolar de Xadrez. O torneio acontecerá na Sérvia, na cidade de Zlatibor, entre os dias 4 e 14 de abril.

O Mundial Escolar de Xadrez, que faz parte do Gymnasiade 2025 e é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar, reúne jovens de 13 a 17 anos de vários países, que competem em 25 modalidades esportivas. Entre elas, o xadrez, que também é considerado um esporte. O Comitê Olímpico Internacional reconheceu o xadrez como esporte em 2001.

Segundo a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), além do mineiro de Araxá, cidade do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, outros três estudantes de Curitiba, estado do Paraná, vão representar o Brasil no torneio. São eles: Samuel Ramazzote Monteiro, da Escola Estadual Professora Júlia Wanderley; Luana Felipe Simoncini, do Colégio da Polícia Militar do Paraná, e Esther Zili Ramazzote, da também da Escola Estadual Professora Júlia Wanderley.





Eles foram convocados para disputar o Mundial Escolar de Xadrez porque se destacaram nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) do ano passado. Suzuki foi vice-campeão e Monteiro, o campeão. Já no feminino, Luana Simoncini foi a campeã e Esther Ramazzote, vice.

Além de vice Brasileiro, o enxadrista mineiro também já foi campeão Estadual do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), em 2024, e 4º lugar no Sulamericano Escolar, que aconteceu também no ano passado, na Colômbia.



"Eu quero muito fazer uma boa participação no Mundial para representar bem o nosso país e continuar melhorando no xadrez", considerou Suzuki.



Ele conta que aprendeu o xadrez há pouco mais de dois anos, quando seu amigo Theo Borges Ribeiro levou um tabuleiro para a escola para jogar com os colegas. "E, há cerca de dois anos, comecei a fazer aula com o professor Adriano Lemos. Desde então, sigo tentando melhorar e progredir no xadrez", complementou.



Segundo Adriano Pena Ribeiro Lemos, professor e treinador da Academia Araxaense de Xadrez, Suzuki entrou para a Academia para aprimorar seus conhecimentos em março de 2023. "Em dois anos ele teve uma evolução muito rápida", destacou.



Pela primeira vez a Academia Araxaense de Xadrez, que existe desde 2006, vai enviar um de seus alunos para um torneio mundial.

Benefícios do xadrez



Lemos destaca que o xadrez é um esporte, arte e ciência que contribui para o desenvolvimento intelectual, ajuda na formação de jovens e crianças e tem um grande impacto no desenvolvimento humano.



"O xadrez também é uma ferramenta pedagógica de transformação e de inúmeros benefícios já comprovados por diversos estudos científicos. Contribui para desenvolvimento do raciocínio, cálculo rápido, concentração, o pensamento crítico, a tomada de decisões e a resolução de problemas", ressaltou o professor.



No âmbito cognitivo, Lemos afirma que o xadrez ajuda a melhorar a memória de trabalho, capacidade de planejar, desenvolve o raciocínio lógico, criatividade e ainda desenvolve o pensamento crítico.



"Além disso, o xadrez aumenta a visão espacial, contribui para resolução de problemas, melhora as notas de matemática dos estudantes, desenvolve o QI, contribui na inteligência emocional, no controle das emoções, aprende a lidar com as derrotas, trabalha os lados direito e esquerdo do cérebro, os dendritos cerebrais e muitos outros benefícios".

Segundo esporte mais praticado



Lemos ainda destacou que o xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, ficando atrás apenas do futebol. "Sua importância tem muita relevância nos países mais desenvolvidos, onde muitos deles consideram o xadrez uma disciplina obrigatória ou extracurriculares nas escolas como, por exemplo, Rússia, Armênia e muitos outros".

O professor também chamou a atenção sobre os benefícios do xadrez na área da saúde. "Quem tem o hábito da prática dele tem 99% de chances de não ter Mal de Parkinson, Doença de Alzheimer e doenças da memória. Muitos estudos comprovam isso. O xadrez é muito importante também como terapia e ótimo para quem tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)", considerou.