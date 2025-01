A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) disponibilizará 6.512 vagas em 85 cursos para ingresso na instituição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições, que começam nesta sexta-feira (17) e se encerram na terça (21), terão 180 vagas disponíveis a mais do que na edição do ano passado.

Além do aumento no número de vagas, haverá a oferta de três novos cursos na universidade, sendo eles Engenharia de Computação, gerido de forma compartilhada pela Escola de Engenharia e pelo Instituto de Ciências Exatas (ICEx), e as licenciaturas em Matemática e em Ciências da Natureza, no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), no campus regional de Montes Claros.

A UFMG também divulgou um edital referente ao ano de 2025 com informações detalhadas sobre o processo de candidatura. As inscrições devem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro e a matrícula dos selecionados ocorrerá entre os dias 27 e 31 deste mês. Já a manifestação de interesse na lista de espera será entre os dias 26 a 31 de janeiro.

Mais vagas

Além dos novos cursos, houve a ampliação do total de vagas dos cursos de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação, que passam de 160 para 200 vagas. Cem calouros vão ingressar em cada semestre por meio da ABI em Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Os cursos serão ofertados no turno vespertino, no campus Pampulha, em Belo Horizonte.

Cursos diurnos

Outra mudança é a concentração dos horários de aulas de 19 cursos diurnos da Universidade (confira abaixo). As formações, cujas aulas eram ofertadas nos turnos da manhã e da tarde, passam a ser matutinas ou vespertinas, reunindo as atividades em apenas um dos dois períodos.

Segundo o pró-reitor de graduação da UFMG, Bruno Otávio Soares Teixeira, a mudança favorece a permanência qualificada dos estudantes nos cursos de graduação. "O estímulo à redefinição dos turnos continuará nos próximos anos e é mais uma medida destinada a aliar a formação ainda mais qualificada à busca pela permanência dos estudantes na Universidade, pensando, sobretudo, nos alunos mais vulneráveis", disse Teixeira.

Com as mudanças, passam a ser matutinos os cursos de Museologia, Ciências Atuariais, Estatística, Jornalismo, Ciências Sociais (Bacharelado), Ciências Sociais (Licenciatura), Relações Públicas, Geografia (Bacharelado), Geografia (Licenciatura), Controladoria e Finanças, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Ciências Econômicas e Administração (Belo Horizonte). Passam a ser definidos como vespertinos os cursos de Ciência da Computação, Matemática Computacional, História (Bacharelado), História (Licenciatura), Física (Bacharelado), e Física (Licenciatura).