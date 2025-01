Em um mês, o número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas triplicou em Minas Gerais. De 23 cidades listadas inicialmente em 16 de dezembro, o estado contabiliza, hoje, 75 municípios em situação de anormalidade. É o que mostra boletim da Defesa Civil estadual, divulgado nesta quinta-feira (16/1).





Dentre as razões para o decreto de situação de emergência ou estado de calamidade públic estão tempestades locais, deslizamento de solo e/ou rocha, além de alagamentos. As últimas 10 cidades que entraram na lista nos últimos dias são: Belo Oriente, Crucilândia, Espinosa, Francisco Sá, Ipatinga, Juramento, Lassance, Santana do Paraíso, Serro e São Domingos da Prata.





Vinte seis pessoas morreram em Minas Gerais durante este período de chuvas, teve início em 27 de setembro, segundo a a Defesa Civil. A maioria das mortes foram em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra. O estado ainda registra 378 pessoas desabrigadas e 3.416 desalojadas.





Segundo registros da Defesa Civil, dez pessoas morreram em Ipatinga, três perderam a vida em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.





Problemas nas últimas horas





Na quarta-feira (15/1), fortes chuvas causaram alagamentos e danos em estradas rurais, interdições de vias, queda de energia elétrica e abastecimento de água,em Claro das Poções, no Norte de Minas. O temporal deixou 27 pessoas desalojadas, além de outras três desabrigadas, levando o município a decretar situação de emergência.





Já em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, as fortes chuvas provocaram o desabamento de uma igreja, o rompimento de barragens e a danificação de várias estradas. Devido risco de inundações em razão do grande volume das águas, a Defesa Civil realizou a evacuação preventiva de residências e 15 pessoas ficaram desalojadas.





Cidades em situação de emergência: