Belo Horizonte deve ter mais um dia de tempo instável nesta quinta-feira (16/1). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu nublado com chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.





A capital e outras 605 cidades do estado estão em alerta de perigo potencial para chuvas intensas. O aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) descreve chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40-60 km/h. O Inmet também alerta para risco classificado como baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Em Minas, segundo o Inmet, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas típicas de verão. Porém, ainda de acordo com o órgão, nos próximos dias, a tendência é de redução das chuvas em Minas. Os volumes mais significativos devem ficar restritos no Sul e Oeste do estado, e no Triângulo Mineiro.

A previsão para esta quinta é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Região Central de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e Sul/Sudoeste do estado, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 14°C e máxima de 33°C.