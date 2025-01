O corpo de um homem, de 35 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (14/1) foi resgatado, na manhã desta quarta-feira (15/1), no Rio Grande, próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros, o homem teria mergulhado e desaparecido, na manhã de terça-feira, quando foram feitas varreduras no rio, em pontos próximos aos indicados por testemunhas com o local do afogamento. A vítima não foi localizada.





Hoje, os trabalhos foram retomados às 7h e uma hora e meia depois, o corpo da vítima foi encontrado, na região de Pedreiras, cerca de dois quilômetros do local inicial da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi estirado da água e o óbito constatado. A área foi isolada e a Polícia Técnico-Científica acionada para realizar os procedimentos legais cabíveis. O corpo foi entregue a uma funerária.